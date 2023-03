Addio a Dick Fosbury, l’uomo che rivoluzionò il salto in alto: fu campione olimpico nel 1968 (Di lunedì 13 marzo 2023) È morto Dick Fosbury, l’uomo che ha rivoluzionato il salto in alto. campione olimpico a Città del Messico 1968, l’atleta statunitense – una vera e propria leggenda dell’atletica leggera – aveva compiuto 76 anni lo scorso 6 marzo. Fu lui a cambiare per sempre la tecnica per scavalcare l’asticella, rovesciando la posizione della schiena, tanto che il salto dorsale – poi universalmente usato al posto dello scavalcamento ventrale – è stato ribattezzato “Fosbury Flop”. Un pioniere. Dopo aver vinto i campionati universitari e i trials di qualificazione per i Giochi olimpici, Fosbury salì alla ribalta mondiale con la medaglia d’oro conquistata a Città del Messico e stabilendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) È mortoche ha rivoluzionato ilina Città del Messico, l’atleta statunitense – una vera e propria leggenda dell’atletica leggera – aveva compiuto 76 anni lo scorso 6 marzo. Fu lui a cambiare per sempre la tecnica per scavalcare l’asticella, rovesciando la posizione della schiena, tanto che ildorsale – poi universalmente usato al posto dello scavalcamento ventrale – è stato ribattezzato “Flop”. Un pioniere. Dopo aver vinto i campionati universitari e i trials di qualificazione per i Giochi olimpici,salì alla ribalta mondiale con la medaglia d’oro conquistata a Città del Messico e stabilendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agnese_palmucci : RT @TV2000it: ??#Atletica: addio a Dick #Fosbury, l'inventore dello stile di salto in alto A lui si deve la tecnica con la quale l'atleta sc… - sportmediaset : Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto #Fosbury #DickFosbury #Saltoinalto - TV2000it : ??#Atletica: addio a Dick #Fosbury, l'inventore dello stile di salto in alto A lui si deve la tecnica con la quale l… - dick_handley : #DrittoeRovescio @ettore_licheri dì la verità ai coglioni che ti votano: se continui a far entrare gente che si ac… - LucaRome2 : @dick_handley @mariamarilucen Sei arrivato al “bot”. In mancanza di argomenti che abbiano un senso compiuto, questo… -