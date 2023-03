Accordo Iran-Arabia Saudita preoccupa gli USA

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’sta creandozioni negli USA e in tutto l’occidente. L’, che prevede la riapertura delle relazioni tra Teheran e Riyadh e che potrebbe allentare le tensioni in Medio Oriente, lascia perplessi gli USA a causa della mediazione della Cina.: gli USA sonoti Nei giorni scorsi,

... Siria e nello stesso Yemen, e sono attualmente impegnati in un negoziato mediato dagli USA per un possibiledi pace con Israele " prospettiva notoriamente impensabile per l'. Ciò ...... c'e'a livello internazionale sul fatto che la guerra di aggressione sia vietata'. Tra gli ... L'Aiea 'e' nota soprattutto per le minacce legate a diversi Paesi' come la Corea del Nord, l'o ...Ripristinate le relazioni diplomatiche tra Arabia e Teheran,mediato da Pechino. Xi Jinping aumenta così la propria influenza sul Medio Oriente, dove la Casa Bianca non tocca palla. Rilanciare il patto sul nucleare ha spinto i sauditi verso il Dragone e ...

Il mediatore dell'accordo tra la monarchia assoluta saudita e la repubblica islamica dell'Iran è stato Wang Yi, membro dell'ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) e ...