Accesso allo spazio | l’Italia ha firmato due contratti per oltre 285milioni di euro

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sono stati firmati oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del ministro Adolfo Urso due importantida285 milioni dicomplessivi per potenziare le capacità tecnologiche dell’industria italiana per l’. Al centro dei progetti è la volontà di sfruttare le capacità esistenti in Italia, attraverso i programmi, Vega C e Vega E, e realizzare le prossime generazione di motori con caratteristiche eco-sostenibili che faranno parte delle future famiglie di lanciatori spazialipei. “La firma di oggi è importante per il raggiungimento degli obiettivi PNRR per lo. Ancora una volta viene ribadito il nostro impegno su un settore determinante, in cuipuò e deve avere ...