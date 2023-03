Accesso allo spazio, l’Italia ha firmato due contratti per oltre 285milioni di euro (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono stati firmati oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del ministro Adolfo Urso due importanti contratti da oltre 285 milioni di euro complessivi per potenziare le capacità tecnologiche dell’industria italiana per l’Accesso allo spazio. Al centro dei progetti è la volontà di sfruttare le capacità esistenti in Italia, attraverso i programmi, Vega C e Vega E, e realizzare le prossime generazione di motori con caratteristiche eco-sostenibili che faranno parte delle future famiglie di lanciatori spaziali europei. “La firma di oggi è importante per il raggiungimento degli obiettivi PNRR per lo spazio. Ancora una volta viene ribadito il nostro impegno su un settore determinante, in cui l’Italia può e deve avere ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono stati firmati oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del ministro Adolfo Urso due importantida285 milioni dicomplessivi per potenziare le capacità tecnologiche dell’industria italiana per l’. Al centro dei progetti è la volontà di sfruttare le capacità esistenti in Italia, attraverso i programmi, Vega C e Vega E, e realizzare le prossime generazione di motori con caratteristiche eco-sostenibili che faranno parte delle future famiglie di lanciatori spazialipei. “La firma di oggi è importante per il raggiungimento degli obiettivi PNRR per lo. Ancora una volta viene ribadito il nostro impegno su un settore determinante, in cuipuò e deve avere ...

