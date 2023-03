A2A lancia Noi2, soluzione di energia 100% green a costo protetto per 10 anni (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – A2A lancia Noi2, una soluzione con energia 100% green, riservando per 10 anni la produzione di parte dei propri impianti eolici e fotovoltaici a coloro che aderiranno alla proposta. Un patto con cui il Gruppo mette a disposizione risorse economiche e know-how in cambio della condivisione di un progetto, grazie al quale contribuire alla crescita delle infrastrutture per la generazione rinnovabile e l’autonomia energetica italiana. Attraverso Vip, Virtual Innovative Panel, anche coloro che non possono installare un impianto autonomo di produzione presso la propria abitazione, usufruiranno di energia rinnovabile sia di giorno sia di notte grazie a un mix di fonti, eolica e fotovoltaica. Una combinazione che consente inoltre di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – A2A, unacon, riservando per 10la produzione di parte dei propri impianti eolici e fotovoltaici a coloro che aderiranno alla proposta. Un patto con cui il Gruppo mette a disposizione risorse economiche e know-how in cambio della condivisione di un progetto, grazie al quale contribuire alla crescita delle infrastrutture per la generazione rinnovabile e l’autonomia energetica italiana. Attraverso Vip, Virtual Innovative Panel, anche coloro che non possono installare un impianto autonomo di produzione presso la propria abitazione, usufruiranno dirinnovabile sia di giorno sia di notte grazie a un mix di fonti, eolica e fotovoltaica. Una combinazione che consente inoltre di ...

