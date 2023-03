A16 è stata una pagliacciata napoletana | A24 invece un brand che ha vinto l’Oscar

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 marzo 2023) Everything Everywhere All at Once sembra la descrizione di un gol di Kvaratskhelia: “tutto, ovunque, tutto allo stesso tempo”. Di qua, di là, dritto in porta. Immarcabile per confusione controllata. Everything Everywhere All at Once haseguendo la stessa traiettoria incoerente. Miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio, miglior attrice, miglior attore non protagonista e miglior attrice non protagonista. Tutto, in pratica, allo stesso tempo, senza essere davvero corrispondente a nessuna delle suddette categorie. Non è una forzatura tracciare un parallelo col Napoli di Spalletti, rivoluzionario per geopolitica e strategie: the Oscar goes… al georgiano scapigliato dalla barbetta stanca che se ne fotte e va, e vince e amen. Una volta le statuette cadevano a pioggia sugli “Oscar bait”, i drammoni un po’ ...