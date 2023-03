A Pozzallo i sopravvissuti del naufragio davanti coste Libia

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sono appena arrivati nel porto dii 17 migrantialavvenuto ieriallelibiche in cui risulterebbero disperse altre 30 persone. I naufraghi, tutti ...

Migranti, sbarcata a Pozzallo(RG) nave con 17 naufraghi sopravvissuti ilSicilia.it

Sono 30 i dispersi dopo l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, anche per i ritardi per le operazioni di soccorso nell'area Sar della Libia ...Sono arrivati nel porto di Pozzallo i 17 migranti, tutti originari del Bangladesh, sopravvissuti al naufragio avvenuto ieri davanti alle coste libiche in cui risulterebbero disperse altre 30 persone.