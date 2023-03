A Parigi è caos rifiuti: lo sciopero dei netturbini fa scattare l'emergenza (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo le stime del Comune, sono 5.400 le tonnelate di spazzatura non raccolta ieri. Tre inceneritori alle porte della capitale sono fermi. I sindacati: 'Macron ritiri la sua riforma sulle ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo le stime del Comune, sono 5.400 le tonnelate di spazzatura non raccolta ieri. Tre inceneritori alle porte della capitale sono fermi. I sindacati: 'Macron ritiri la sua riforma sulle ...

