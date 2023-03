(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 6parte ladi. Ad attendere i visitatori già dal primo giorno di apertura sarà l'illusionista Antonio Casanova. Sarà lui a trasformare il teatro del Parco nell'unico, vero Teatro della Magia in Italia. Sul palco le illusioni che gli hanno fatto conquistare due Merlin Award – gli Oscar della magia – con corpi umani che levitano e svaniscono, oggetti solidi che diventano liquidi e un vero elicottero che si materializzerà dal nulla. “L'Illusionista” è lodove l'impossibile diventa realtà! Nel Parco divertimenti più grande d'Italia, tutti i giorni i gentili ospiti saranno accolti all'entrata dalla nuovissima “Pirates-Welcome Parade” con stravaganti pirati. Atmosfere western per la novità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : A Mirabilandia il 6 aprile via a nuova stagione con show, parate e spettacoli - -

Giovedì 6parte la nuova stagione di. Ad attendere i visitatori già dal primo giorno di apertura sarà l'illusionista Antonio Casanova . Sarà lui a trasformare il teatro del Parco nell'unico, ...Sabato 15dalle 10.30organizza il Miraday 2023, la convention dedicata ad agenzie marketing, incentive e Mice. Per info e registrazioni: Negli anni il parco ha ospitato eventi di ...advertisement Basti solo pensare al ponte di Pasqua , del 25o del 1° maggio per sentirsi un ... Dall' Italia in Miniatura fino ac'è una possibilità di scelta davvero ampia per ...

Giovedì 6 aprile parte la nuova stagione di Mirabilandia: nuovi show ... ravennanotizie.it

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 6 aprile parte la nuova stagione di Mirabilandia. Ad attendere i visitatori già dal primo giorno di apertura sarà ...Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 6 aprile parte la nuova stagione di Mirabilandia. Ad attendere i visitatori già dal primo giorno di apertura ...