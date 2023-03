«A Lavezzi non piaceva allenarsi. Per un anno fece finta di non capire l’italiano per non avere rotture» (Di lunedì 13 marzo 2023) Lunga intervista al Pampa Sosa sulla Gazzetta dello Sport. Una panoramica dal suo arrivo al Napoli, nel 2004, grazie a Pierpaolo Marino, al Napoli di oggi, con i suoi giudizi su De Laurentiis, Spalletti e alcuni dei giocatori azzurri. Parla dei suoi ex compagni, come Lavezzi. Il Pampa Sosa è stato il primo tesserato del nuovo Napoli di De Laurentiis, quando il Napoli non aveva nemmeno i palloni per allenarsi: era tutto sequestrato. Sosa racconta il primo giorno di ritiro, quando insieme a lui c’erano solo Montervino, Montesanto ed Esposito. Il primo allenamento con il pallone della Lazio sgonfio del nipotino di Esposito, che lo teneva nel cofano della macchina. «Ventura parlava delle sue idee a questi 4 disperati, ma era fantacalcio. Non c’era una squadra e nemmeno la sipoteva immaginare. Esposito aveva in macchina il pallone sgonfio del nipotino. Un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Lunga intervista al Pampa Sosa sulla Gazzetta dello Sport. Una panoramica dal suo arrivo al Napoli, nel 2004, grazie a Pierpaolo Marino, al Napoli di oggi, con i suoi giudizi su De Laurentiis, Spalletti e alcuni dei giocatori azzurri. Parla dei suoi ex compagni, come. Il Pampa Sosa è stato il primo tesserato del nuovo Napoli di De Laurentiis, quando il Napoli non aveva nemmeno i palloni per: era tutto sequestrato. Sosa racconta il primo giorno di ritiro, quando insieme a lui c’erano solo Montervino, Montesanto ed Esposito. Il primo allenamento con il pallone della Lazio sgonfio del nipotino di Esposito, che lo teneva nel cofano della macchina. «Ventura parlava delle sue idee a questi 4 disperati, ma era fantacalcio. Non c’era una squadra e nemmeno la sipoteva immaginare. Esposito aveva in macchina il pallone sgonfio del nipotino. Un ...

