"A Lavezzi non piaceva allenarsi. Per un anno fece finta di non capire l'italiano per non avere rotture" (Di lunedì 13 marzo 2023) MI Roma 20/05/2012 - finale coppa Italia / Juventus - Napoli / foto Marco Iorio/Image Sport nella foto: Ezequiel Lavezzi Lunga intervista al Pampa Sosa sulla Gazzetta dello Sport. Una panoramica dal ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) MI Roma 20/05/2012 - finale coppa Italia / Juventus - Napoli / foto Marco Iorio/Image Sport nella foto: EzequielLunga intervista al Pampa Sosa sulla Gazzetta dello Sport. Una panoramica dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : «A #Lavezzi non piaceva allenarsi. Per un anno fece finta di non capire l’italiano per non avere rotture» Il Pampa… - SF_AllScars : @l_honestly @PalermoGd_FC Hamsik non si batte... Anche Lavezzi non male Ma il migliore è Maggio - MiragliaDiego : @ZZiliani Secondo me, sniffa tanto tanto è magari, è un alcolista cosa che e capitato al Napoli dei Lavezzi, Gargan… - Pasqual30725276 : @erosazzurro @PochoLavezzi @SerieA @ka_dge Non lo so, secondo me Mertens è stato uno dei pochi a fare giocate strao… - kekko_molise87 : @1926Azzurro @SpudFNVPN Se con quelle squadre, con giocatori che non ho nemmeno menzionato tipo Lavezzi o tipo Ham… -