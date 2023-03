15enni uccisi da treno in Valtellina, ipotesi sfida fra amici (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli investigatori di Sondrio ipotizzano che ci sia stata una sfida tra amici all'origine della morte dei due 15enni investiti ieri pomeriggio da un treno alla stazione di Berbenno, in Valtellina. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli investigatori di Sondrio ipotizzano che ci sia stata unatraall'origine della morte dei dueinvestiti ieri pomeriggio da unalla stazione di Berbenno, in. I ...

15enni uccisi da treno in Valtellina, ipotesi sfida fra amici Gli investigatori di Sondrio ipotizzano che ci sia stata una sfida tra amici all'origine della morte dei due 15enni investiti ieri pomeriggio da un treno alla stazione di Berbenno, in Valtellina. I due ragazzi, secondo quanto ricostruito, invece di usare il sottopassaggio per raggiungere la banchina, hanno ... a san pietro berbenno, due 15enni vengono investiti e uccisi da un treno a 100 km all'ora Estratto dell'articolo di Barbara Gerosa per www.corriere.it Un pomeriggio al luna park. Le giostre, le risate e poi il ritorno a casa con il treno locale che li avrebbe riportati a Sondrio, da dove ...