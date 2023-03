13 marzo … (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli eventi datati 13 marzo I compleanni di Giancarlo De Sisti, Bruno Conti, Sebino Nela. Nella storia giallorossa il 13 marzo significa anche l’anniversario dalla nascita di Nicolas Lombardo (era del 1903), colui che aprì le marcature in quel famoso Roma-Juventus 5-0 del 1931 diventato poi un film. Ricordate quando nell’estate 2002 si parlava continuamente di un trasferimento di Edgar Davids da Villar Perosa a Trigoria? Oggi l’olandese compie cinquant’anni. Se è facile pensare ai titoli conquistati con Ajax e Juventus, ricordiamo e citiamo un gran gol con la maglia della Nazionale del settembre ’99, con il ‘Pitbull’ in campo con gli occhiali di protezione a causa di un glaucoma. 40 anni fa il povero Fernando Viola realizzò l’ultima rete. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli eventi datati 13I compleanni di Giancarlo De Sisti, Bruno Conti, Sebino Nela. Nella storia giallorossa il 13significa anche l’anniversario dalla nascita di Nicolas Lombardo (era del 1903), colui che aprì le marcature in quel famoso Roma-Juventus 5-0 del 1931 diventato poi un film. Ricordate quando nell’estate 2002 si parlava continuamente di un trasferimento di Edgar Davids da Villar Perosa a Trigoria? Oggi l’olandese compie cinquant’anni. Se è facile pensare ai titoli conquistati con Ajax e Juventus, ricordiamo e citiamo un gran gol con la maglia della Nazionale del settembre ’99, con il ‘Pitbull’ in campo con gli occhiali di protezione a causa di un glaucoma. 40 anni fa il povero Fernando Viola realizzò l’ultima rete. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina ...

