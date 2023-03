(Di lunedì 13 marzo 2023) Miglior tempo in tre delle quattro sessioni e maggior numero di giri completati. In sintesi, la due giorni delalladiper. Il mondiale WEC è pronto al via, ...

Miglior tempo in tre delle quattro sessioni e maggior numero di giri completati. In sintesi, la due giorni del Prologo alladi Sebring per Toyota . Il mondiale WEC è pronto al via, venerdì prossimo, con la gara d'apertura di una stagione attesissima. Verso le qualifiche di giovedì si va con i numeri ......un veicolo omologato per la circolazione su strada con un limite massimo di velocità di 20... Nei giorni scorso, tutto documentato su Instagram , Hall ha anche scoperto che costava oltre...Ora sono concentrata sulla prima delle sette gare del campionato, in programma dal 17 marzo sul circuito di Sebring , in Florida, teatro della. In aprile sarà invece la volta delle 6 Ore ...

1000 Miglia di Sebring, Toyota è il riferimento nel Prologo Autosprint.it

Le due Hypercar GR010 Hybrid coprono oltre due volte la distanza di gara e ottengono le migliori prestazioni. Cadillac, Porsche, Ferrari e Peugeot tutte in 1" nella terza sessione ...Il 17 marzo in Florida prende ufficialmente il via la nuova stagione del WEC. Ecco tutti gli orari della 1000 Miglia di Sebring e dove poter vedere l’evento in TV e Streaming Finalmente ci siamo: dopo ...