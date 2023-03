10 anni di Papa Francesco | come oggi iniziava il suo Pontificato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco: per i miei dieci anni da Papa, regalatemi la pace. Il Papa si racconta in un #podcast nel decennal… - antoniospadaro : Francesco? Se dovessi dire questi 10 anni in 1 espressione direi Il Papa della #complessità. Oggi su La Stampa in e… - caritas_milano : 'Incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo. Un cammino di fratellanza, di amore e di fiducia. Preghiamo sempre… - fiorini_mara : RT @carovana12: Oggi Papa Francesco 'compie' 10 anni. Tanti auguri, ti vogliamo bene? - pattyfra1 : RT @ferrarisergio4: @pattyfra1 Mio papà.Che per tanti anni non ho considerato troppo,ma poi è diventato la persona a me più cara.?????? https:… -

... il colonnello Tom Parker, approfondendo le complesse dinamiche tra i due nell'arco temporale di vent', dagli esordi alla fama del cantante; sullo sfondo, il panorama culturale in evoluzione che ...E ancora: 'Poi non sono un profeta, non so cosa succederà fra 10 - 15, magari mi chiamerà l'Inter e lui dirà di sì ma oggi non vuole giocare con nessun'altra squadra italiana'. Kvaratskhelia (...Gli amori Socialista ai tempi di Bettino Craxi che frequentò per due, per diciassetteè stata amante di Federico Fellini (una cosa confessata per la prima volta a 'Porta a porta' nel 2009).

I dieci anni del pontificato di Francesco, il primo Papa gesuita che ha cambiato la Chiesa RaiNews

Perché alla fine questi tempi di gran tempesta avevano forse bisogno di un Papa e non di un «parroco», come ha detto Francesco di sé in questi giorni di santificazione a media unificati e uniformati."Sono passati dieci anni da quel 'buonasera' e ancora oggi papa Francesco riesce a toccare il cuore, a sorprenderci e a parlare a tutti", cosi' il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna ...