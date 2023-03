Zuppa di Porro 12 marzo 2023

(Di domenica 12 marzo 2023)di. Non ci potete credere ma gente come Merola, che si occupa di cambiare le targhe della sua città, e mezzo partito dem se la prende con la festa a sorpresa di Salvini. Ha ragione Sallusti: questi della sinistra sono un cancro della società. Poi ci sono quelli dal volto umano alla Polito, che fingono di essere super partes ma sempre con la tessera in tasca che gli aiuta in carriera, e quelli alla Lucano che pur condannati sono icone sulla spiaggia di Cutro. Nel frattempi un milione di persone rischia di arrivare dalle nostre parti. 10 anni di Papa per tutti i giornali e intv al Fatto web. Europa si spacca sul green e sul nuke. Grillo e onorato e la stretta di Nordio. Favolosa intv a Mentana e parla Santo versace. il fallimento della banca americana #rassegnastampa12L'articolo proviene da Nicola ...

di: 'Oggi continuo a leggere sui giornali retroscena sulle divisioni del governo... qualche nota sulla festa a sorpresa del 50 anni di Salvini, dove a me di diviso non è parso di vedere ...Il conduttore della talk politico 'Quarta Repubblica' su Rete 4, durante la sua rassegna stampa web 'di', ha rivelato cosa è successo alla festa di compleanno per i 50 anni di Matteo ...diGuarda questo video su YouTube Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale : puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Oggi continuo a ...

Salvini festeggia con Meloni. Alla faccia della crisi di governo Nicola Porro

Crisi di governo Profonde divisioni all'interno del centrodestra Litigi a Cutro in occasione del CdM dopo la strage di migranti del 26 ...