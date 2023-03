(Di domenica 12 marzo 2023) Stevendomani pomeriggio volerà acon il charter della. Il momento della stagione è delicato e ilvuole essere a fianco del gruppo. Per far sentire ai nerazzurri la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giampieri_f : Zhang vola con la squadra a Porto, Inzaghi rimarrà a Milano, tanto… #PortoInter #amala - sportli26181512 : Zhang vola a Porto con l'Inter. Il presidente chiede alla squadra un regalo da... 20 milioni: Zhang vola a Porto co… - il_giuoco : RT @Gazzetta_it: Zhang vola a Porto con l'Inter. Il presidente chiede alla squadra un regalo da... 20 milioni #PortoInter - not_Furge : RT @Gazzetta_it: Zhang vola a Porto con l'Inter. Il presidente chiede alla squadra un regalo da... 20 milioni #PortoInter - marcullo02 : RT @Gazzetta_it: Zhang vola a Porto con l'Inter. Il presidente chiede alla squadra un regalo da... 20 milioni #PortoInter -

COME A RIAD, sempre presente nelle gare casalinghe, centellina le sue trasferte, ma agli appuntamenti importanti non manca mai. Era a Riad, il giorno della vittoria della Supercoppa Italia ...Saldo ora in attivo per lei che al prossimo turno troverà la vincente frae Peterson. A ...avanti, Svizzera 2, un break, un altro con ancora il doppio fallo a consegnarlo e può servire sul 5 ...Con i punti conquistati in Texas, Marta fa il suo esordio in top 50 eanche nella RACE. ... vinti rispettivamente da Shuaie Leylah Fernandez. Possiamo notare che: In top10 e in top20 non ci ...

Zhang vola a Porto con l'Inter. Il presidente chiede alla squadra un regalo da... 20 milioni La Gazzetta dello Sport

Domani pomeriggio il numero uno nerazzurro salirà sul charter che decollerà da Malpensa e starà vicino a un gruppo in difficoltà: si aspetta una prestazione come all'andata e il passaggio ai quarti ch ...L'ultima sua speranza per tenersi a galla è un nuovo ricco sponsor: il presidente vuole 30 milioni dall'accordo ...