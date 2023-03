Zenga: «L’Inter fatica a concretizzare. Inzaghi discusso? Lo difendo» (Di domenica 12 marzo 2023) Zenga non colpevolizza Inzaghi, pur ammettendo come ci siano problemi nelL’Inter. Ospite di Sky Sport – L’Originale, l’ex portiere e capitano prova a trovare qualche punto a favore del contestato allenatore piacentino. IN DIFFICOLTÀ – Walter Zenga analizza il momento: «L’Inter non fatica a creare azioni, fatica a concretizzarle. Che è una cosa differente. Mettere in discussione Simone Inzaghi? Io aspetterei la partita di Porto. Perché? Se Inzaghi dovesse passare il turno, faccio l’avvocato dell’allenatore, in due anni avrebbe portato L’Inter nelle prime otto della Champions League che non ci riusciva dal 2011. Ha vinto comunque due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia e deve giocarsi la semifinale. Io faccio ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023)non colpevolizza, pur ammettendo come ci siano problemi nel. Ospite di Sky Sport – L’Originale, l’ex portiere e capitano prova a trovare qualche punto a favore del contestato allenatore piacentino. IN DIFFICOLTÀ – Walteranalizza il momento: «nona creare azioni,a concretizzarle. Che è una cosa differente. Mettere in discussione Simone? Io aspetterei la partita di Porto. Perché? Sedovesse passare il turno, faccio l’avvocato dell’allenatore, in due anni avrebbe portatonelle prime otto della Champions League che non ci riusciva dal 2011. Ha vinto comunque due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia e deve giocarsi la semifinale. Io faccio ...

