wXw | Come sta andando il 16 Carat Gold di Francesco Akira?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 marzo 2023) Questo Weekend ad Oberhausen in Germania è in corso l’edizione 2023 del 16della wXw, il più importante torneo internazionale europeo. Al torneo, per la prima volta dalla sua nascita, partecipa anche un nostro connazionale:. L’attuale IWGP World Junior HW Tag Team Champion e membro della United Empire doveva debuttare già lo scorso anno nel torneo, ma poi all’ultimo la sua partecipazione era saltata. Il sogno si ferma ai Quarti Nella prima giornata del Torneo aveva sconfitto e clamorosamente eliminato al primo turno l’attuale wXw Shotgun Champion, Laurance Roman (in un Match non titolato); purtroppo, nella seconda giornata,è stato sconfitto nei Quarti da Peter Tihanyi (che abbiamo già visto sui ring italiani lo scorso anno in IWA), finendo così il suo ...