WWE: 'pausa' per la brand split, vedremo Superstar comparire sia a Raw che a SmackDown con più frequenza (Di domenica 12 marzo 2023) La linea che divide Raw e SmackDown è sempre più sottile, dall'inizio della Road to WrestleMania siamo stati abituati a Superstar che comparivano in entrambi gli show e pare che questa tendenza verrà mantenuta anche nelle prossime settimane. Abolizione momentanea della brand split per costruire al meglio WrestleMania 39 Secondo il noto giornalista Sean Snapp di Fightful Select, la WWE allenterà ancora di più la brand split e per questo dobbiamo aspettarci molte più visite da un roster all'altro da parte delle Superstar di Raw e SmackDown. L'abolizione momentanea della brand split sarà funzionale per costruire al meglio le rivalità in vista di WrestleMania 39.

