WTA Indian Wells 2023, Martina Trevisan rimonta Madison Brengle e vola al terzo turno (Di domenica 12 marzo 2023) Nella notte italiana è terminato il secondo turno del main draw del torneo BNP Paribas Open 2023 di tennis, di categoria WTA 1000, in corso ad Indian Wells, negli Stati Uniti: in campo la parte alta del tabellone, con il successo in rimonta di Martina Trevisan, testa di serie numero 23, sulla statunitense Madison Brengle col punteggio di 5-7 6-1 6-2 in due ore e venti minuti di gioco. Al terzo turno l’azzurra sfiderà la ceca Karolina Muchova. Il primo parziale vede i servizi soffrire a lungo: su dodici giochi sono ben sette quelli vinti in risposta, ed ovviamente fioccano le palle break. Brengle tiene per prima la battuta e va sul 3-1, ma Trevisan ribalta tutto e si ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Nella notte italiana è terminato il secondodel main draw del torneo BNP Paribas Opendi tennis, di categoria WTA 1000, in corso ad, negli Stati Uniti: in campo la parte alta del tabellone, con il successo indi, testa di serie numero 23, sulla statunitensecol punteggio di 5-7 6-1 6-2 in due ore e venti minuti di gioco. All’azzurra sfiderà la ceca Karolina Muchova. Il primo parziale vede i servizi soffrire a lungo: su dodici giochi sono ben sette quelli vinti in risposta, ed ovviamente fioccano le palle break.tiene per prima la battuta e va sul 3-1, maribalta tutto e si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : WTA Indian Wells: Trevisan oltre le difficoltà, rimonta Brengle e trova Muchova - DeportesOlimpi : Indian Wells WTA 2da ronda: @VondrousovaM a @MarieBouzkova (6-1 6-1), Varvara Gracheva a @PetraMartic1991 (6-3 6-2)… - Diego_Barbiani : RT @oktennis: Barbora #Krejcikova intervistata in esclusiva dal nostro @Diego_Barbiani Ecco le sue parole dopo l’esordio vittorioso a #In… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo 3 azzurri in singolare (… - Tennis_Ita : WTA 1000 Indian Wells, Aryna Sabalenka: 'La vittoria degli Australian Open non mi ha cambiata. Wimbledon? Spero ci… -