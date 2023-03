Wta 1000 Indian Wells 2023: programma, date, orari e copertura tv (Di domenica 12 marzo 2023) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del torneo Wta di Indian Wells 2023, in programma da mercoledì 8 a domenica 19 marzo. L’evento partirà lunedì 6 e martedì 7 marzo con le qualificazioni. Poi mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, mentre le 32 teste di serie inizieranno a scendere in campo tra venerdì e sabato. Tutte le big dovrebbero essere presenti al via del secondo 1000 della stagione dopo quello di Dubai vinto da Barbora Krejcikova. Cinque sono le azzurre ammesse direttamente nel tabellone principale: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Il, le, glie latv del torneo Wta di, inda mercoledì 8 a domenica 19 marzo. L’evento partirà lunedì 6 e martedì 7 marzo con le qualificazioni. Poi mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, mentre le 32 teste di serie inizieranno a scendere in campo tra venerdì e sabato. Tutte le big dovrebbero essere presenti al via del secondodella stagione dopo quello di Dubai vinto da Barbora Krejcikova. Cinque sono le azzurre ammesse direttamente nel tabellone principale: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Latelevisiva dell’evento sarà affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale ...

