World Baseball Classic | gli americani celebrano l’eroe Joe La Sorsa | “Una delle esultanze più incredibili di tutti i tempi”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) Joe Laè stata uno dei grandi protagonisti del magico successo dell’Italia contro l’Olanda al. La nostra Nazionale era obbligata a vincere con almeno quattro punti di scarto (e subendone massimo cinque) se voleva qualificarsi ai quarti di finale di quello che è agli effetti il Mondiale per Nazioni del batti e corri. Gli azzurri hanno concesso un punto agli oranje nel terzo inning, ma poi nel quarto hanno giganteggiato in lungo e in largo: sei punti in una sola frazione e si vola sul 6-1. La qualificazione alla fase a eliminazione diretta è diventata fattibile, ma i ragazzi del manager Mike Piazza sono andati in crisi nel sesto inning: l’Olanda ha infatti riempito le basi e non ha ancora eliminati. Serve una magia. Joe Laè l’uomo della ...