World Baseball Classic | AMORE ETERNO! L’Italia schianta 7-1 l’Olanda e vola ai quarti! Eroica impresa dei paisà!

(Di domenica 12 marzo 2023)si qualifica per i quarti di finale del2023, superando per la seconda volta in cinque edizioni la prima fase del torneo. A decidere l’approdo degli azzurri a Tokyo è la spettacolare vittoria sulottenuta per 7-1, uno dei punteggi che la vittoria di Cuba su Cina Taipei (7-1 anche quella) aveva reso utile per l’accesso al tabellone a eliminazione diretta. Per la squadra di Mike Piazza, giovedì 16 alle 11:00, ci sarà il Giappone al Tokyo Dome, storica sede dela più riprese nonché abituale terra d’approdo per occasionali match della MLB. Olanda e Panama si qualificano per il2026, Cina Taipei dovrà affrontare le qualificazioni. Nei primi due inning la lotta sul monte tra Harvey ed Estanista non produce particolari ...

SkySport : ULTIM'ORA BASEBALL World Baseball Classic: Italia-Olanda 7-1 Azzurri ai quarti, avversario il Giappone #SkySport #Baseball - OA_Sport : World Baseball Classic 2023: l'Italia vola ai quarti! Battuta l'Olanda con una partita segnata da un grande quarto… - sportli26181512 : Baseball World Classic: Italia-Olanda 7-1, azzurri ai quarti con il Giappone: L'Italia supera l'Olanda 7-1 nell'ult… - retrolukas79 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASEBALL World Baseball Classic: Italia-Olanda 7-1 Azzurri ai quarti, avversario il Giappone #SkySport #Baseball - bennygiardina : L'Italia allenata da quest'uomo qui (non fatelo vedere ai tifosi della Reggiana) è ai quarti di finale del World Ba…

L'Italia cede 2 - 0 contro Panama nella sfida andata in scena all'alba italiana in quel di Taiwan e si trova ad un passo dall'eliminazione nelClassic 2023. Partita in cui, come si evince dal punteggio - la squadra allenata da Mike Piazza ha fatto una fatica tremenda a mettere punti sul tabellone. Match che si sblocca al ...La più importante rivalità deleuropeo sarà decisiva per il cammino dell'Italia, ma potrebbe non dipendere più tutto dagli azzurri di Mike Piazza Nell'altro impegno della mattinata italiana, ...

L'Italia supera l'Olanda 7-1 nell'ultima giornata del girone del World Baseball Classic e si qualifica ai quarti di finale come seconda del girone: appuntamento a giovedì 16 alle ore 12 italiane per l ...