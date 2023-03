World Baseball Classic 2023 | la Colombia supera il Messico all’extra inning | tutto facile per Portorico

(Di domenica 12 marzo 2023) La quarta giornata di incontri delsi è appena conclusa con le vittorie dicontroe Nicaragua nelle partite inaugurali rispettivamente della Pool C e D, mentre il girone dell’Italia (Pool A) terminerà già tra domenica 12 marzo. Al LoanDepot Park di Miami la favoritaha rispettato il pronostico della vigilia, spazzando via Nicaragua con lo score conclusivo di 9-1 e partendo col piede giusto in un raggruppamento che comprende anche Israele, Repubblica Dominicana e Venezuela. Decisivo di fatto il quinto, in cui la formazione caraibica ha ottenuto ben 5 punti volando sul 6-1 e mettendo in ghiaccio il successo, poi certificato alla settima ripresa con altri 3 ...

L'Italia cede 2 - 0 contro Panama nella sfida andata in scena all'alba italiana in quel di Taiwan e si trova ad un passo dall'eliminazione nelClassic 2023. Partita in cui, come si evince dal punteggio - la squadra allenata da Mike Piazza ha fatto una fatica tremenda a mettere punti sul tabellone. Match che si sblocca al ...La più importante rivalità deleuropeo sarà decisiva per il cammino dell'Italia, ma potrebbe non dipendere più tutto dagli azzurri di Mike Piazza Nell'altro impegno della mattinata italiana, ...All'indomani dello storico successo su Cuba, l'Italia esce sconfitta dai padroni di casa di Taiwan nel secondo impegno delClassic. Gli asiatici si aggiudicano la sfida per 11 - 7, grazie a tre fuoricampo in una gara dominata dagli attacchi, rimasta equilibrata solo fino a metà davanti ad un pubblico di ...

La quarta giornata di incontri del World Baseball Classic 2023 si è appena conclusa con le vittorie di Colombia e Portorico contro Messico e Nicaragua nelle partite inaugurali rispettivamente della ...Taipei blocca l’Olanda e mantiene l’Italia in corsa al World Baseball Classic 2023. La compagine asiatica infatti in occasione della quarta giornata di incontri della Pool A in scena a Taichung ha fer ...