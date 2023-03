Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tenniscircus : #ATP #IndianWells, #Fognini eliminato da #Shelton, avanzano #Wawrinka e #Murray - - oktennis : Fabio #Fognini saluta subito #IndianWells ?? Ko anche Thiem, in tabellone con una wildcard. Avanti invece Wawrinka… - News24Tennis : Primo turno in corso all’Atp Indian Wells 1000, oggi in campo il nostro Fabio Fognini, ma anche Andy Murray, Stan W… -

A Indian Wells spiccano Andy e Stan. Se si parla di passione per la competizione e per il tennis, nessuno la incarna meglio e più compiutamente del 35enne scozzese, numero 55 del mondo. Nel primi turni di giornata, a stupire è ancora Andy Murray. L'uomo che ha trasformato il tennis in una maratona ha dato un'altra prova di forza e resistenza:

Wawrinka e Murray, i "veterani terribili" accendono Indian Wells SuperTennis

Non ci sono solo Novak Djokovic e Rafa Nadal, impegnati nella corsa al record di campione più titolato di sempre negli Slam in cui ora sono ...L'azzurro perde in due set con il giovane statunitense al primo turno; escono di scena anche le tre azzurre impegnate nella nottata a Indian Wells ...