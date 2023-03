«Vuoi morire?». La telefonata di minacce all’avvocato che si rifiuta di difendere Matteo Messina Denaro (Di domenica 12 marzo 2023) Nessuno vuole difendere Matteo Messina Denaro nel processo per le stragi di Capaci e via D’Amelio. Qualche giorno fa, Lorenza Guttadauro – avvocato penalista e nipote del boss arrestato lo scorso 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza – aveva rimesso il mandato e rinunciato a difendere lo zio. A quel punto, nella giornata di giovedì, la Corte d’Assise di Caltanissetta aveva assegnato al boss di Cosa Nostra un avvocato d’ufficio, Calogero Montante. Anche lui, però, aveva subito chiesto di poter rinunciare: «Sono incompatibile con l’incarico – aveva dichiarato in aula – sono stato difensore del falso pentito Vincenzo Scarantino nel processo per le stragi». La Corte però non gli aveva dato retta e aveva confermato la sua designazione. Ma per Montante la difesa del boss proprio non s’ha da fare. Secondo ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) Nessuno vuolenel processo per le stragi di Capaci e via D’Amelio. Qualche giorno fa, Lorenza Guttadauro – avvocato penalista e nipote del boss arrestato lo scorso 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza – aveva rimesso il mandato e rinunciato alo zio. A quel punto, nella giornata di giovedì, la Corte d’Assise di Caltanissetta aveva assegnato al boss di Cosa Nostra un avvocato d’ufficio, Calogero Montante. Anche lui, però, aveva subito chiesto di poter rinunciare: «Sono incompatibile con l’incarico – aveva dichiarato in aula – sono stato difensore del falso pentito Vincenzo Scarantino nel processo per le stragi». La Corte però non gli aveva dato retta e aveva confermato la sua designazione. Ma per Montante la difesa del boss proprio non s’ha da fare. Secondo ...

