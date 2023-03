Vuoi aumentare le vendite della tua azienda? Ecco perché hai bisogno di un Business Development Representative

Leggi su moltouomo

(Di domenica 12 marzo 2023) Essere un(BDR) è come essere un pescatore esperto che sa dove trovare i pesci più grandi nell’oceano dei clienti. No, non si tratta solo di catturare nuovi clienti: un BDR è anche un abile navigatore, in grado di tracciare rotte precise e di guidare l’imbarcazione verso le mete desiderate. Il ruolo delè fondamentale per le aziende che vogliono crescere e prosperare nel mercato competitivo di oggi. Il BDR è responsabile di trovare nuove opportunità die di stabilire rapporti di fiducia con i potenziali clienti. Per fare questo, deve essere dotato di una vasta gamma di competenze, che vanno dalla capacità di condurre ricerche di mercato, all’abilità di negoziare e di ...