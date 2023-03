Volontari ripuliscono l’area del Teatro Romano: al lavoro per gli eventi culturali estivi (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Intervento per il decoro e pure un atto d’amore per il Teatro Romano di Benevento: erano in molti stamani che si sono dati da fare per la pulizia straordinaria dell’area archeologica nel cuore del rione Triggio rispondendo all’appello del Fai, presieduto da Ferdinando Ielardi, con la collaborazione dei Lions. La rimozione e la raccolta soprattutto di erbacce ma anche di rifiuti ha accompagnato i lavori di restauro nella facciata d’ingresso, dinnanzi la biglietteria. Lavori che sono stati ordinati dalla direzione del Teatro con Giacomo Franzese e dalla Soprintendenza a seguito delle intense piogge che si erano accanite particolarmente contro quelle mura. L’intervento dei Volontari del Fai ha rappresentato anche l’occasione per il già direttore del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Intervento per il decoro e pure un atto d’amore per ildi Benevento: erano in molti stamani che si sono dati da fare per la pulizia straordinaria delarcheologica nel cuore del rione Triggio rispondendo all’appello del Fai, presieduto da Ferdinando Ielardi, con la collaborazione dei Lions. La rimozione e la raccolta soprattutto di erbacce ma anche di rifiuti ha accompagnato i lavori di restauro nella facciata d’ingresso, dinnanzi la biglietteria. Lavori che sono stati ordinati dalla direzione delcon Giacomo Franzese e dalla Soprintendenza a seguito delle intense piogge che si erano accanite particolarmente contro quelle mura. L’intervento deidel Fai ha rappresentato anche l’occasione per il già direttore del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescosollex : RT @baritoday: La spiaggia di San Cataldo liberata dai rifiuti in plastica: volontari al lavoro nel quartiere San Girolamo - baritoday : La spiaggia di San Cataldo liberata dai rifiuti in plastica: volontari al lavoro nel quartiere San Girolamo… - FabrizioGalliBL : RT @newsinquota: Olio di gomito, una dose generosa di buona #volontà… e i #segni evidenti di #maleducazione scompaiono. Giornata proficua a… - Valsusaoggi : VALSUSA, I VOLONTARI RIPULISCONO IL TORRENTE MESSA - p_petruzzelli : RT @RMBDirenzo: Bari, volontari di Retake ripuliscono la costa in difesa dei #fratini: “A breve nidificheranno” – VIDEO -