Volley, Superlega 2022/2023: tutti i verdetti della Regular Season (Di domenica 12 marzo 2023) Con la ventiduesima giornata si è conclusa la Regular Season relativa alla Superlega 2022/2023 di Volley maschile. Definite le otto squadre che prenderanno parte ai playoffs a caccia del titolo, con Perugia che ci arriva senza dubbio con i favori del pronostico dopo aer chiuso da imbattuta. Insieme a lei accedono alla fase finale anche Trento, Modena, Civitanova, Verona, Monza, Piacenza e Milano. Chi retrocede è invece Siena, che non è riuscita nell'impresa nell'ultimo turno. Si salvano Cisterna, Padova a Taranto. tutti I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFFS CALENDARIO QUARTI PLAYOFFS QUALIFICATE AI PLAYOFFSSir Safety Susa Perugia Itas Trentino Valsa Group Modena Cucine Lube Civitanova WithU Verona Gas Sales Bluenergy Piacenza Vero ...

