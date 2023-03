Volley | Superlega 2022 2023 | Perugia batte Civitanova e chiude imbattuta | Siena retrocede

Leggi su sportface

(Di domenica 12 marzo 2023) Va in archivio anche il ventiduesimo ed ultimo turno di stagione regolare per ladi, che ora si prepara alle emozioni dei playoffs. La Sir Safety Susauna regular season straordinaria e lo fa da, con ventidue successi in altrettanti incontri. Nulla da fare anche per la Lube, costretta ad arrendersi quest’oggi con un netto 3-0 (25-16, 25-19, 25-20) sotto i colpi di Herrera, Solè e Semeniuk. La prima classifica dovrà vedersela contro Milano nel primo turno di playoffs, mentre perci sarà l’ostacolo Verona. Il big match di giornata era quello tra Trentino e Modena, che si contendevano il secondo posto in classifica. Anche in questo caso però non c’è stata storia, ...