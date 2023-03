Volley femminile | Serie A1 | Casalmaggiore e Bergamo | squilli da playoff Macerata e Pinerolo verso la retrocessione

(Di domenica 12 marzo 2023) Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 22ma giornata dellaA1 diha sconfitto Vallefoglia per 3-0 e si è confermata al sesto posto in classifica, compiendo un importante passola qualificazione ai. Una scatenata Rebecca Piva (17 punti) ed Emiliya Dimitrova (13) hanno tramortito le marchigiane guidate da Andrea Carrie Drews (13) e Tatiana Kosheleva (10).risponde presente nella lotta per accedere alla post-season, liquida il fanalino di codacon un secco 3-0 e si conferma in settima piazza a -1 da. A trascinare le orobiche sono state Lorrayna Marys Da Silva (17 punti) e Khalia Lanier (14) contro la compagine di Claire Chaussee (13) e ...

Nona giornata di ritorno per la Serie A1di: la Cuneo Granda S. Bernardo ospita la Wash4green Pinerolo a San Rocco Castagnaretta. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET SESTETTO CUNEO Signorile in regia, opposto Gicquel; centrali Hall ...I 17 e i 19 punti raggranellati da Ravenna sono stati insufficienti per impensierire la vicecapolista del girone D della Serie B1 di. In situazioni come questa, è consigliabile ...2022 - 2023 Serie B1Girone B Tabellino partita Focol Legnano - Enercom Crema Squadra in casa Focol Legnano Squadra avversaria Enercom Crema Una magistrale prestazione dell' Enercom ...

Cuneo: Signorile in regia, Gicquel opposta, al centro Cecconello e Hall, schiacciatrici Szakmary e Drews, libero Caravello. Pinerolo: Prandi in regia, Zago opposta, al centro Akrari e Gray, ...Bergamo torna alla vittoria, e lo fa sul campo di casa contro Macerata nella 22esima giornata della Serie A1 femminile di volley. Le lombarde si sono imposte in tre set (25-20, 25-22, 25-20) ...