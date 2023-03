Vivere in un condominio: quali sono i comportamenti non consentiti? (Di domenica 12 marzo 2023) Vivere in un condominio implica la necessità di rispettare le regole di condotta previste dal Regolamento condominiale. Basti pensare all’utilizzo della lavatrice in condominio, che è consentito, ma bisogna accendere questo elettrodomestico in una determinata fascia oraria. Commettere un errore fa scattare fino a 200 euro di sanzione pecuniaria. Ciascun condomino può fare ciò che vuole in casa propria a patto che non venga compromessa la stabilità dell’edificio e non interferisca sulla vita degli altri condomini, arrecando disturbo. È vietato lo svolgimento di attività rumorose. È vietato chiudere i balconi e le terrazze dell’edificio. Non è consentito gettare nei tombini e negli scarichi dei materiali che potrebbero ingombrare le tubazioni. È vietato arrecare disturbo agli altri condomini nelle ore di riposo diurno e ... Leggi su blowingpost (Di domenica 12 marzo 2023)in unimplica la necessità di rispettare le regole di condotta previste dal Regolamento condominiale. Basti pensare all’utilizzo della lavatrice in, che è consentito, ma bisogna accendere questo elettrodomestico in una determinata fascia oraria. Commettere un errore fa scattare fino a 200 euro di sanzione pecuniaria. Ciascun condomino può fare ciò che vuole in casa propria a patto che non venga compromessa la stabilità dell’edificio e non interferisca sulla vita degli altri condomini, arrecando disturbo. È vietato lo svolgimento di attività rumorose. È vietato chiudere i balconi e le terrazze dell’edificio. Non è consentito gettare nei tombini e negli scarichi dei materiali che potrebbero ingombrare le tubazioni. È vietato arrecare disturbo agli altri condomini nelle ore di riposo diurno e ...

