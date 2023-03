Vittorio Sgarbi si schiera per l'orso Mj5: "Non abbattete quell'animale" (Di domenica 12 marzo 2023) Il sottosegretario alla Cultura fa appello al presidente della Provincia di Trento che ha deciso di eliminare il plantigrado perché ha ferito alla testa il fratello del sindaco di Rabbi. Il critico d'arte, che è anche presidente del museo Mart di Rovereto: "Lo si può catturare e... Leggi su repubblica (Di domenica 12 marzo 2023) Il sottosegretario alla Cultura fa appello al presidente della Provincia di Trento che ha deciso di eliminare il plantigrado perché ha ferito alla testa il fratello del sindaco di Rabbi. Il critico d'arte, che è anche presidente del museo Mart di Rovereto: "Lo si può catturare e...

