Violenze contro gli operatori sanitari, in Puglia aggrediti sette medici di guardia su dieci. "Non ci sentiamo tutelati" (Di domenica 12 marzo 2023) I dati comunicati all'Ordine dei medici di Bari durante la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari organizzata da Agapanto, il Gruppo donne medico dell'Omceo Bari Leggi su repubblica (Di domenica 12 marzo 2023) I dati comunicati all'Ordine deidi Bari durante la Giornata nazionale di educazione e prevenzionela violenza nei confronti degliorganizzata da Agapanto, il Gruppo donne medico dell'Omceo Bari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Sono sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani. L’Italia è al fianco di Israele a fronte… - TgrRaiToscana : #manifestazione #antifascista #Firenze contro #violenze-#liceomichelangiolo decine di migliaia in piazza. Stime no… - TeresaBellanova : Anche ieri l'ennesima manifestazione degli #anarchici si è risolta in violenze contro la città di #Torino e scontri… - UfficialeY : RT @GiorgiaMeloni: Sono sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani. L’Italia è al fianco di Israele a fronte dell… - BiniaHaas : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “Rispettare le #donne vuol dire lavorare insieme per rendere migliore la nostra società. Serve una grande… -