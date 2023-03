(Di domenica 12 marzo 2023) Persiane blindate e antifurto non spaventano i malviventi entrati da una portafinestra . Rubati oggetti preziosi e un orologio di lusso. Poi l'arrivo della polizia e il via alle ...

Villa saccheggiata dai ladri Banda di professionisti in fuga con un bottino da 50mila euro LA NAZIONE

Persiane blindate e antifurto non spaventano i malviventi entrati da una portafinestra . Rubati oggetti preziosi e un orologio di lusso. Poi l’arrivo della polizia e il via alle indagini.PESARO Il febbraio nero di Villa Fastiggi pare essersi stinto, passando il testimone al marzo da incubo di Fano. Gli inquirenti hanno pochi dubbi: la banda che ha colpito tra le 18 e le 21 ...