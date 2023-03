VIDEO World Baseball Classic, Italia-Olanda 7-1: highlights e sintesi. Impresa dei paisà: vittoria leggendaria, si vola ai quarti (Di domenica 12 marzo 2023) L’Italia ha confezionato una magia strabiliante al World Baseball Classic. Gli azzurri dovevano battere l’Olanda con almeno quattro punti di scarto (e subendone massimo cinque) per qualificarsi ai quarti di finale di quello che è a tutti gli effetti il Mondiale per Nazionali del batti e corri. I ragazzi del manager Mike Piazza sono scesi in campo con cattiveria a Taichung (Cina Taipei) e si sono imposti per 7-1 in rimonta contro la grande rivale di sempre, l’avversaria di tanti atti conclusivi agli Europei. L’Italia affronterà il Giappone nei quarti di finale del World Baseball Classic. L’appuntamento è per giovedì 16 marzo (ore 11.00 Italiane), quando gli azzurri scenderanno in campo ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) L’ha confezionato una magia strabiliante al. Gli azzurri dovevano battere l’con almeno quattro punti di scarto (e subendone massimo cinque) per qualificarsi aidi finale di quello che è a tutti gli effetti il Mondiale per Nazionali del batti e corri. I ragazzi del manager Mike Piazza sono scesi in campo con cattiveria a Taichung (Cina Taipei) e si sono imposti per 7-1 in rimonta contro la grande rivale di sempre, l’avversaria di tanti atti conclusivi agli Europei. L’affronterà il Giappone neidi finale del. L’appuntamento è per giovedì 16 marzo (ore 11.00ne), quando gli azzurri scenderanno in campo ...

