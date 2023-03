(Di domenica 12 marzo 2023)si è impostain occasione della terza tappa delladel Mondo 2023 di, il massimo circuito internazionale itinerante riservato ai singoli attrezzi. La 20enne,sua seconda uscita stagionale dopo la prova di settimana scorsa in Serie A, ha giganteggiato sui 10 cm, offrendo un esercizio decisamente notevole in termini di esecuzione (8.566) e premiato con il punteggio complessivo di 13.966 (5.4 il D Score)., che ieri era stata splendida seconda alle parallele asimmetriche, ha conquistato il suo primo successo in carriera in questa kermesse, tra l’altro battendo un’avversaria di lusso come la francese Marine Boyer (13.866 partendo da 5.8), già due volte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : VIDEO Ginnastica artistica, Giorgia Villa trionfa in Coppa del Mondo! Riviviamo l’esercizio alla trave - - dgx2018 : RT @SolariPaolo: Buongiorno! “Un giorno senza un sorriso è un giorno perso “#ginnastica #miracolo!???? - yukychankouran : RT @SolariPaolo: Buongiorno! “Un giorno senza un sorriso è un giorno perso “#ginnastica #miracolo!???? - SolariPaolo : Buongiorno! “Un giorno senza un sorriso è un giorno perso “#ginnastica #miracolo!???? - RClausura : La mattina è il momento migliore per fare dell'esercizio fisico, pertanto, si pubblica questa lezione di ginnastica… -

Una raccolta di foto,, accessori, oggetti e molto altro, per ripercorrere legami, aneddoti e ...Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati AREZZO - La...... come le scarpe da, i veicoli elettrici possono portarti dove vuoi più o meno ... Ma davvero da noi l'energia costa 6 volte più che in Olanda, come dice Maurizio Crozza ILdi Paolo ...Giovanni Malagò, sarà collegato per un saluto. Prenderanno parte all'incontro anche la campionessa del mondo diritmica, l'agente delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli, la compagna di ...

VIDEO Ginnastica artistica, Giorgia Villa trionfa in Coppa del Mondo! Riviviamo l'esercizio alla trave OA Sport

Giorgia Villa si è imposta alla trave in occasione della terza tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato ai singoli attrezzi. La ...RUSSIA. La drammatica vicenda è avvenuta in Russia, nella zona del monte Elbrus dove è morto un turista che aveva tentato di scalare la montagna, la più alta della catena del Caucaso, indossando solta ...