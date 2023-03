VIDEO Biathlon, Dorothea Wierer vince la mass start di Oestersund: doppietta dopo l’individuale (Di domenica 12 marzo 2023) Dorothea Wierer ha vinto la mass start di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di Biathlon. La fuoriclasse italiana si è resa protagonista di una spettacolare prova sulle nevi svedesi, confezionando un magistrale zero al poligono e regolando così tutte le avversarie. L’altoatesina ha bissato il successo ottenuto pochi giorni fa nell’individuale, dimostrando un’eccellente condizione fisica in questo finale di stagione dopo i Mondiali. Dorothea Wierer ha avuto la meglio per 6.3 secondi sulla francese Lou Jeanmonnot (0 al tiro) e 11.1” sull’altra transalpina Julia Simon, che ha commesso un errore al poligono e che con questo podio ha di fatto ipotecato definitivamente la Sfera di Cristallo generale. ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)ha vinto ladi, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di. La fuoriclasse italiana si è resa protagonista di una spettacolare prova sulle nevi svedesi, confezionando un magistrale zero al poligono e regolando così tutte le avversarie. L’altoatesina ha bissato il successo ottenuto pochi giorni fa nel, dimostrando un’eccellente condizione fisica in questo finale di stagionei Mondiali.ha avuto la meglio per 6.3 secondi sulla francese Lou Jeanmonnot (0 al tiro) e 11.1” sull’altra transalpina Julia Simon, che ha commesso un errore al poligono e che con questo podio ha di fatto ipotecato definitivamente la Sfera di Cristallo generale. ...

