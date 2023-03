VIDEO | All'assemblea Pd il debutto da leader dem di Schlein. Bonaccini presidente (Di domenica 12 marzo 2023) Elly Schlein debutta da leader dem e si chiude il travagliato iter del congresso del Partito democratico. Con l'assemblea Pd, che oggi muove i primi passi alla "Nuvola" di Fuksas a Roma, i circa mille delegati (705 in presenza e 221 in collegamento) proclameranno ufficialmente Schlein segretaria e Stefano Bonaccini presidente. L'accordo sulla presidenza ha aperto la strada a quella gestione unitaria del partito che finora era rimasta confinata nel cortile degli annunci e delle intenzioni. Nessuna spaccatura, nessuna conta. "Ci sarà un voto unitario sul presidente e sulla direzione - ha detto Bonaccini ai suoi delegati - Sono passi che è importante fare insieme, quali segnali di unità del partito". Restano però da riempire ancora parecchie caselle. ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 12 marzo 2023) Ellydebutta dadem e si chiude il travagliato iter del congresso del Partito democratico. Con l'Pd, che oggi muove i primi passi alla "Nuvola" di Fuksas a Roma, i circa mille delegati (705 in presenza e 221 in collegamento) proclameranno ufficialmentesegretaria e Stefano. L'accordo sulla presidenza ha aperto la strada a quella gestione unitaria del partito che finora era rimasta confinata nel cortile degli annunci e delle intenzioni. Nessuna spaccatura, nessuna conta. "Ci sarà un voto unitario sule sulla direzione - ha dettoai suoi delegati - Sono passi che è importante fare insieme, quali segnali di unità del partito". Restano però da riempire ancora parecchie caselle. ...

