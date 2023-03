Viaggio tra i delegati e gli invitati all'assemblea Pd, anche quelli che preferivano Bonaccini (Di domenica 12 marzo 2023) Al centro congressi "La Nuvola" di Roma il Partito democratico ha proclamato Elly Schlein nuova segretaria del partito e eletto Stefano Bonaccini ( che aveva sfidati la Schlein alle primarie per la segreteria) presidente del Pd. Un nuovo inizio nel segno della radicalità è la direzione che la nuova segretaria Schlein vuole inseguire per riportare in vita il Pd. "Siamo ancora qui, più forti e uniti, e stiamo arrivando. Sarà questa per noi un nuova primavera", ha detto Schlein. Tra i delegati e gli invitati all'assemblea in tanti avevano votato alle primarie per Stefano Bonaccini perché, come dice una delegata, "conta molto la militanza costante in un partito", ma ci tengono a precisare che sono assolutamente soddisfatti della scelta della Schlein perché può finalmente cambiare il partito. Durante ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 12 marzo 2023) Al centro congressi "La Nuvola" di Roma il Partito democratico ha proclamato Elly Schlein nuova segretaria del partito e eletto Stefano( che aveva sfidati la Schlein alle primarie per la segreteria) presidente del Pd. Un nuovo inizio nel segno della radicalità è la direzione che la nuova segretaria Schlein vuole inseguire per riportare in vita il Pd. "Siamo ancora qui, più forti e uniti, e stiamo arrivando. Sarà questa per noi un nuova primavera", ha detto Schlein. Tra ie gliall'in tanti avevano votato alle primarie per Stefanoperché, come dice una delegata, "conta molto la militanza costante in un partito", ma ci tengono a precisare che sono assolutamente soddisfatti della scelta della Schlein perché può finalmente cambiare il partito. Durante ...

