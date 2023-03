Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 marzo 2023)DEL 12 MARZOORE 13.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZAFIUMICINO CODE SULL’AURELIA TRA TORIMPIETRA E SAN NICOLA DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE SULLA VIA DEL MARE DA DRAGONA A OSTIA ANTICA DIREZIONE OSTIA CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E MALAFEDE SEMPRE DIREZIONE OSTIA CODE SULLA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL ...