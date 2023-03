Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 marzo 2023)DEL 12 MARZOORE 12.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTO CODE PER INCIDENTE ALTEZZAFIUMICINO CODE SULL’AURELIA ALTEZZA MALAGROTTA E TRA TORIMPIETRA E SAN NICOLA DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE SULLA VIA DEL MARE DA DRAGONA A OSTIA ANTICA DIREZIONE OSTIA CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E MALAFEDE SEMPRE DIREZIONE OSTIA CODE SULLA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA CODE SULLA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO INFINE, CODE SULLA CASSIA BIS TRA RACCORDO E CASAL DE CEVERI DIOREZIONE VITERBO DA FEDERICO ASCANIE E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da ...