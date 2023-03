Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 12 marzo 2023)DEL 12 MARZOORE 11.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1NAPOLI TRAFFICO SBLOCCATO DOPO INCIDENTE AL KM 617+000 TRA FERENTINO E ANAGNI DIREZIONE, TRAFFICO CHE ORA DEFLUISCE SULLA CORSIA DI SORPASSO. 3 KM DI CODA. CHIUSA ENTRATA FERENTINO. USCITA CONSIGLIATA FROSINONE E RIENTRO AD ANAGNI SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA NELLE DU DIREZIONI CODE SULL’AURELIA TRA TORIMPIETRA E SAN NICOLA DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE SULLA VIA DEL MARE DA DRAGONA A OSTIA ANTICA DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO ASCANIE E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

@raffaellapaita Conte e Schlein sono d'accordo sul termovalorizzatore nei pressi di Roma. Manca il nodo viabilità da risolvere. - RobertoCONSALV3 : @mannocchia @gualtierieurope 'È inammissibile la sporcizia di Roma, è inammissibile la viabilità di Roma, è inammis… - romanoincazzat0 : La viabilità di piazzale Ostiense è da anni 70. - NervoSaldo : Di quali problemi mentali soffriva chi ha progettato la viabilità a Roma? - Riccardosalv12 : @gualtierieurope @mannocchia @InfoAtac È inammissibile la sporcizia di Roma, è inammissibile che Roma abbia così po…

Prima di essere cacciata in malo modo dall'ultima elezione, l'ex sindaca diRaggi aveva realizzato piste ciclabili senza prevedere che avrebbero sottratto spazio allae danneggiato il ...Per quanto riguarda lain città nella giornata di sabato 11 marzo Piazzarimarrà chiusa per la rimozione della copertura del mercato e Via Brignone sarà interdetta al traffico e ai ...Resta un pio desiderio il ritorno alla normalesulla strada Gardesana: non tornerà a doppio senso domani come era invece previsto, ma ...necessaria a convogliare le acque piovane di via...