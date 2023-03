Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 marzo 2023)DEL 12 MARZOORE 8.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, ALTEZZA CENTRALE DEL LATTE; UN INVITO ALLA DOVUTA PRUDENZA. LA CIRCONE NELLA NORMA per il resto PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA PROVINCIALE ORTANA, IN PROVINCIA DI VITERBO, SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL TRA IL KM 4 E IL KM 11 NEL COMUNE DI BAGNAIA; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA FEDERICO ASCANIE E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral