Verratti-Milan | tentativo pazzesco del Psg

(Di domenica 12 marzo 2023) Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante la stagione attuale sia entrata nella sua fase più calda. Nonostante la stagione sia entrata in una… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AneddaDaniela : RT @paolorossi1965: Riflessioni post #ChampionsLeague 1. #Verratti è un buon giocatore, non un campione (lo penso da sempre) 2. Vedendo il… - Wyattww60137491 : RT @paolorossi1965: Riflessioni post #ChampionsLeague 1. #Verratti è un buon giocatore, non un campione (lo penso da sempre) 2. Vedendo il… - Luxgraph : Pescara, braccia aperte a Verratti dopo gli insulti in Francia: 'Arrosticini e mare, torna!'… - richard36538831 : RT @GreatVidei: EL REGALO QUE A MADURO Y CILIA NO LE GUSTO NADITA | Greatvidei - Alessio1908_ : @swaggyadn2 Se domani ti dicono che Verratti è un nuovo giocatore del Milan cosa fai? Sincero -

... per l'occasione, si registra il veleno dei giornali francesi, dedicato in particolare a("...e ce la giochiamo" prima di confessare d'aver avvertito nella notte londinese "i brividi del......il PSG con tanto di 2 in pagella a Marco, uno dei peggiori in campo. Eliminazione PSG, Donnarumma se la prende con Orsato. Sotto accusa anche Gigio Donnarumma. L'ex portiere del...Ultimo il fallimento dell'operazioneSkriniar, uno che avrebbe fatto molto comodo a una ...anche nei confronti di giocatori esperti come Sergio Ramos e senatori come Marquinhos e Marco- ...

Milan, Florenzi: "Verratti mi affascina, quando sta bene gira tutto diversamente" TUTTO mercato WEB

Zeman: «Mi sorprendono le critiche a Verratti». Le parole del tecnico del Pescara sulle critiche dei media francesi al centrocampista Zdenek Zeman ha parlato delle critiche dei media francesi al centr ...(ANSA) - PESCARA, 11 MAR - "A me sorprende leggere le critiche a Verratti. Per dieci anni è stato il miglior centrocampista in Francia, poi per un errore viene criticato. Ma io penso che dopo un ...