Verona-Monza, Verdi: “La squadra ha dimostrato di essere unita e che crede nella salvezza” (Di domenica 12 marzo 2023) Simone Verdi, attaccante del Verona, ha così parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio fatto registrare dagli scaligeri al Bentegodi, per 1-1, contro il Monza. “Abbiamo ottenuto un punto importante in virtù del valore dell’avversario, che gioca bene a calcio e che sta mettendo in difficolta tutte le squadre della Serie A. Peccato perchè eravamo andati in vantaggio e abbiamo subito incassato il pareggio, però penso sia più corretto parlare di un punto guadagnato che di due punti persi – ha affermato Verdi –. Siamo costretti a rincorrere, dobbiamo cercare di fare punti contro tutti per poterci salvare in un campionato difficile, ma penso che oggi la squadra abbia dimostrato che ci crede sino in fondo e che siamo uniti. Il gruppo ha voglia di salvarsi, andiamo avanti ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Simone, attaccante del, ha così parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio fatto registrare dagli scaligeri al Bentegodi, per 1-1, contro il. “Abbiamo ottenuto un punto importante in virtù del valore dell’avversario, che gioca bene a calcio e che sta mettendo in difficolta tutte le squadre della Serie A. Peccato perchè eravamo andati in vantaggio e abbiamo subito incassato il pareggio, però penso sia più corretto parlare di un punto guadagnato che di due punti persi – ha affermato–. Siamo costretti a rincorrere, dobbiamo cercare di fare punti contro tutti per poterci salvare in un campionato difficile, ma penso che oggi laabbiache cisino in fondo e che siamo uniti. Il gruppo ha voglia di salvarsi, andiamo avanti ...

VERONA. Un pareggio che suona come una condanna. Il Verona non va oltre l'1-1 con il Monza e i punti dalla salvezza tornano ad essere cinque. Il malumore al Bentegodi è evidente e la… Leggi ... Il Toro sogna l'Europa. La Fiorentina piega la fragile Cremonese, il Verona pareggia e serve a poco Oggi nel lunch match è stato il turno di Lecce-Torino, con i granata in grado di risolvere la partita nei primi 23 minuti, e poi alle 15.00 Cremonese-Fiorentina e Hellas Verona-Monza.