Verona-Monza | Sensi | “Ottenuto un punto importante Gol? Lo dedico a mia moglie e mia figlia”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 marzo 2023) Stefano, centrocampista del, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il pareggiodai brianzoli al Bentegodi, per 1-1, contro il. “Penso che abbiamoun– ha esordito il giocatore in prestito dall’Inter –. Venire a giocare qua non è semplice, loro fanno un calcio aggressivo e, se non sei concentrato, rischi di fare figuracce. Il rammarico è per l’occasione finale di Pessina, però penso sia stata una partita equilibrata”. Perè arrivato il ritorno al, evento che mette definitivamente alle spalle il brutto infortunio subito nel girone d’andata. “ila mia, a miae alle persone che ...