Verona-Monza LIVE 0-0 | inizia il secondo tempo

(Di domenica 12 marzo 2023) Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ACMonza : #VeronaMonza 0??-0?? ??45' - Inizio del secondo tempo tra Hellas Verona e Monza! ??? #ACMonza #Monza #SerieATIM #DAZN - TV7Benevento : Calcio: Serie A, Verona-Monza 0-0 alla fine del primo tempo - - ILOVEPACALCIO : Serie A: pari all'intervallo tra Verona e Monza. Fiorentina avanti sulla Cremonese. I risultati parziali - Ilovepal… - HellasLive : Fine primo tempo, #VeronaMonza 0-0 - radiobrasil940 : Campeonato Italiano Intervalo, Cremonese 0 x 1 Fiorentina e Verona 0 x 0 Monza. -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Lazovic FLOP: Petagna PAGELLE: a fine ...Alle 15 sono iniziate Cremonese - Fiorentina e. Alle 18 Roma in campo contro il Sassuolo, alle 20.45 la Juventus ospita la Sampdoria ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La giornata si ...Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A ...

Verona-Monza, ultimo test per la ztl allo stadio: orari, deroghe e parcheggi L'Arena

Dopo la vittoria dello Spezia sull'Inter, il Verona è costretto a vincere per mantenere a distanza di tiro la squadra di Semplici in chiave salvezza. La formazione di Zaffaroni arriva dal pareggio pro ...Verona, 12 mar. – (Adnkronos) – Termina sullo 0-0 il primo tempo di Verona-Monza, match della 26/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera.