Verona - Monza, le pagelle: Verdi, gol e tante idee da 6,5. Che bravo Petagna 6,5 (Di domenica 12 marzo 2023) Attento su Ciurria, Sensi è sotto casa quando segna, graziato da Pessina. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 marzo 2023) Attento su Ciurria, Sensi è sotto casa quando segna, graziato da Pessina. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacksonbhedu : RT @civilwards: ???? | PLAYOFFS LEGA 1º Perugia vs. 8º Milano 4º Lube vs. 5º Verona 2º Trentino vs. 7º Monza 3º Modena vs. 6º Piacenza htt… - drussyler : RT @civilwards: ???? | PLAYOFFS LEGA 1º Perugia vs. 8º Milano 4º Lube vs. 5º Verona 2º Trentino vs. 7º Monza 3º Modena vs. 6º Piacenza htt… - infoitsport : Tra Verona e Monza è pari: rosicchiato un punto al Lecce che resta a +8 - infoitsport : Verona-Monza, rincorsa salvezza ancora più dura per i veneti: è 1-1 - syou12831475 : RT @pilloledivolley: ?? Definiti gli accoppiamenti del tabellone dei playoff scudetto per la Superlega 2022/2023 Perugia-Milano Lube-Verona… -